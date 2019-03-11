Строительные работы     |

09:00 - 19:00

Принимаем заявки

Ремонтные и монтажные работы

  • Работаем с Понедельника по Субботу
  • mangostroy2008@gmail.com

Наш адрес

г.Москва, Строительный проезд 7А корп. 29, офис 205

ВЫЗВАТЬ МАСТЕРА
Все работы "Под ключ" от подписанного договора
Экономьте от 30% до 80% работая официально
Подготовим для вас проектную документацию

Строительная компания МангоСтрой предлагает широкий спектр строительных услуг в Москве и Московской области. Мы работаем в сфере строительных, монтажных и ремонтных работ.

Сразу узнать детали и стоимость работ? Выберите рубрику:
Бесплатная консультация

Как выбрать строительную компанию?

Строительные работы – это целый комплекс действий, каждое из которых требует специальных знаний и навыков. Обращаясь к опытным профессионалам, вы получаете качественное сооружение, которое не потребует ремонта в первые же годы, будет максимально удобным и безопасным в эксплуатации.

Выбирая компанию для проведения строительных работ, стоит обратить внимание на несколько критериев:

  • Опыт работы в данной сфере – компания «МангоСтрой» выполняет широкий спектр строительных работ с 2008 года;
  • Отзывы клиентов – среди наши заказчиков немало крупных корпораций, в том числе международных. Мы работаем и с частными лицами, их позитивные отзывы говорят сами за себя;
  • Квалификация сотрудников – нам удалось создать команду специалистов, каждый из которых является настоящим мастером своего дела;
  • Использование современных технологий – мы не останавливаемся на достигнутом, постоянно совершенствуемся и осваиваем новые технологические решения;
  • Индивидуальный подход – мы учитываем все пожелания заказчика, ведь это необходимо для создания именно такого объекта, о котором мечтает клиент.

Немаловажным вопросом является и стоимость работ. Этот показатель зависит от нескольких факторов, но мы определяем общую цену еще на начальном этапе. Это позволяет заказчику планировать свои расходы.

Строительство
Монтажные работы
Ремонтные работы